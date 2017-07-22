Dünyanın en lezzetli film festivali

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Ulusal Film yarışma kategorisi değiştirilerek uluslararası boyuta taşındı. Festival tek dalda, Uluslararası Film Yarışması
bölümüyle devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısının ardından GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...
Etkinliğin ana sponsoru Turkuvaz Medya Grubu. Sponsorluklar size nasıl katkı sağlıyor?
Üç senedir Turkuvaz Medya Grubu
ile medya sponsoru olarak çalışıyoruz. Bundan da çok memnunuz. Yapılan röportajlar, yabancı dilde çıkan yayın organlarımızın uluslararası platformlarda yer alması, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin tanıtımında bizim için bir fırsat oluyor. Dolayısıyla Turkuvaz Medya ile çalışmaktan dolayı çok memnunuz.
ÇOK FARKLI BİR VİZYONUMUZ VAR
Her yıl yeniliklerle film festivalini güncelliyorsunuz. Bu yıl neler değişti?
Her yıl festivalimizi yenileyerek geliştirmeye devam ediyoruz; çok farklı vizyon koyuyoruz ortaya. Türkiye'nin en eski film festivali. Türkiye'de 30'a yakın film festivali gerçekleşiyor. Antalya, kendi adına bu platformda hayli tecrübeli. Ulusal yarışma kategorisini değiştirerek, uluslararası boyuta taşıdık. Değişim süreci içerisinde, Türk sinemasının uluslararası platformda daha güçlü olması adına, Uluslararası Film Yarışması'nın içerisinde Türk filmlerinin ve yabancı filmlerin de yarışacağı çok güçlü bir seçki oluşacak. Çok güçlü bir yarışma olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra çocukların ve gençlerin katılımı için yeni projelerimiz var. Festivalin içerisine gastronomi bölümü koyuyoruz; çocukların, gençlerin, Antalya halkının tadımlık bir film festivali içerisinde bulunması sağlanacak. Antalya halkının senelerdir festivale büyük katkısı var. Tabii ki; geleneklerimiz devam edecek. Film galalarımız, kortejimiz olacak. Antalya Film Forum, Türk sinemasına büyük destek sağlayacak. Kısa filmler, senaristler, genç sinemacılara ciddi katkılar olacak. Antalya Film Forumu'nda 450 bin lira civarında maddi ödül dağıtılacak. Artık görüyorum ki, finale kalmış, ödül almış filmler uluslararası yarışmalarda da ödüller aldılar.
İşte festivalin beyin takımı
İÇERİK DAHA ZENGİN VE GÜÇLÜ
Her yıl katılımcılar da artıyor değil mi?
Bu sene Antalya Film Forum'un direktörlüğünü Zeynep Atakan üstlendi. Organizasyon komitemizde de değişiklik söz konusu. Dünya sinemasında iki önemli isim; Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Mirsad Purivatra ve İngiliz ve dünya sinemasının önemli isimlerinden Mike Downey, "Film festivalinin yönetmeni olacak, programı gerçekleştireceğiz" dediler. Uluslararası yarışmada, ulusal sinemanın başarılı örnekleri de yer alacak. Türk sinemasının dünyaya açılımına katkı sağlayacağız. Artistik direktörlüğünü Mike Downey'nin üstlendiği yarışmada, dünya sinemasının ustalarından oluşan bir seçki yer alacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak.
Festivalin içeriği hakkında neler söyleyeceksiniz?
Festival, geleneksel kortej ve gala gösterimleriyle Türkiye'deki sinema profesyonellerini ve sinemaseverleri yeniden bir araya getirecek. Galalarda, Türkiye'den ve dünyadan en ilgi çeken yapımlar ve bu yapımların yönetmenleri ile oyuncuları yer alacak. Yemek bölümleri ve çocuklar için hazırlanan özel bölümler, Antalya halkını festivalin bir parçası haline getirme misyonunu bu yıl daha da güçlendirecek. Çocuklarımızın vizyonlarını geliştirmek, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmalarını sağlamak için önemli bir fırsat yaratacak olan Çocuk Bölümü'nde, çocuklara özel film gösterimleri düzenlemenin yanı sıra; atölyeler ve sürpriz konuklarla sohbetler düzenlenecek. Yemek bölümünde ise, gastronomiyle ilgili seçilen dört film izlendikten sonra; dört ünlü şef, bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım mönüsünü katılımcılara sunacaklar.
EN İYİ FİLME 50 BİN LİRA ÖDÜL VAR
Gastronomi bölümüyle farklı bir şehir ve festival yaratıyorsunuz...
Antalya, 10 milyon turistin ziyaret ettiği, dünya markası bir şehir. Bunu daha da geliştirmek adına festival kapsamında değişik bir yönümüzü ortaya koymak istedik. UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurduk. Antalya'yı festival şehri olmanın ötesinde, küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bunun için güzel şehrimiz Antalya'da, Boğaçay'da da film platosu ve sinema vadisi kurmayı planlıyoruz. Film alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurma sebebimiz; bu ağa edebiyat, geleneksel sanatlar, tasarım, müzik, gastronomi gibi alanlarda katılım sağlamak... Bugüne kadar ülkemizden sadece Gaziantep, gastronomi alanında katılım sağlamış.
Bu anlamda bir ilk olacak...
Şu ana kadar dünyada UNESCO tarafından tescillenen sekiz yaratıcı film şehri bulunuyor. Bu katılımla sinema alanında daha fazla iş birliği ve tanıtım imkanı bulacağımızı düşünüyoruz. Filmler kadar, yöresel lezzetlerimizi de misafirlerimize sunacağız.
Festivale katılacak olan yarışmacıları ne gibi ödüller bekliyor?
En iyi filme 50 bin, en iyi yönetmene 25 bin Euro, Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü olarak 10 bin Euro takdim edilecek. Senaryo geliştirmede iki projeye 50'şer bin lira, en iyi projeye 100 bin lira verilecek.