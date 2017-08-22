Minik Derin’e 1. yaş mesajı yağdı

Milli futbolcu Burak Yılmaz
, hem Trabzonspor formasıyla attığı ilk golün, hem de küçük kızı Derin'in 1'inci yaşgününün mutluluğunu yaşıyor. Bordo-mavili formayla ilk golünü Fenerbahçe deplasmanında atan ünlü futbolcu, gol sonrası kameralara koşup kızı Derin'e seslendi. Attığı golü minik kızına hediye eden Yılmaz'ın kramponlarında kızları Derin ile Nazlı'nın isimlerinin yazılı olduğu görüldü. Ünlü futbolcunun hayranları da Derin'in doğum gününü unutmadı. Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon forma giydiği Çin
başta olmak üzere İspanya, İtalya ve Türkiye'deki futbolseverler, Derin için 'Meleğim doğum günün kutlu olsun' mesajları paylaştı.