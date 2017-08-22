Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Minik Derin’e 1. yaş mesajı yağdı

HAKAN UÇ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017
Minik Derin’e 1. yaş mesajı yağdı
Milli futbolcu , hem Trabzonspor formasıyla attığı ilk golün, hem de küçük kızı Derin'in 1'inci yaşgününün mutluluğunu yaşıyor. Bordo-mavili formayla ilk golünü Fenerbahçe deplasmanında atan ünlü futbolcu, gol sonrası kameralara koşup kızı Derin'e seslendi. Attığı golü minik kızına hediye eden Yılmaz'ın kramponlarında kızları Derin ile Nazlı'nın isimlerinin yazılı olduğu görüldü. Ünlü futbolcunun hayranları da Derin'in doğum gününü unutmadı. Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon forma giydiği başta olmak üzere İspanya, İtalya ve Türkiye'deki futbolseverler, Derin için 'Meleğim doğum günün kutlu olsun' mesajları paylaştı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Derin’e 1. yaş mesajı yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz