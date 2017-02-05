Mega satanlar kulübü

Onlar edebiyat dünyasının megastarları. Paulo Coelho ile Stephen King’in bugüne kadar 350 milyon kitabı satıldı. Türkiye’de kitapları çok satan yazarlar çok değilken son yıllarda genç yazarlar ve dini referanslı kitaplar listelerde öne çıkmaya başladı

İnsanların daha az sinemaya, tiyatroya gittiği, albüm almak yerine şarkı indirdiği bir dönemdeyiz. Özellikle genç kuşağın tek eğlence kaynağı ellerindeki akıllı telefonlar ve sosyal medya. Edebiyat dünyasında da durum farklı değil. Ama kimi yazarlar var ki kitapları çok okunuyor. Üstelik o kadar çok okunuyor ki onlara mega satanlar deniyor.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun bir okurlar ordusuna sahip olduğunu söylersek abartmış olmayız. Simyacı adlı en ünlü romanı 10 yılı aşkın süredir en çok satanlar listesinde yer alıyor. Yazarın bugüne kadar yaklaşık 350 milyon kitabı satıldı.

Kitaplarının satış rakamı ortalama 350 milyon olan bir diğer yazar ise korku türünün ustası, 50'den fazla romanı bulunan Stephen King.

Okur sayısı milyonlarla ifade edilen Dan Brown'ın, Da Vinci'nin Şifresi adlı romanı tek başına 80 milyon sattı.

Bu isimler bahsettiğimiz mega satan yazarlar kulübünün birer üyesi. Kulübün başka üyeleri de var. Ken Follett, Nora Roberts, James Petterson ve Stephenie Meyer gibi.

Hepsi, romanları 100 milyonun üzerinde satan yazarlar. Onları zirveye taşıyan yolu izlediğinizde başarılı olmanın sırlarını da öğreniyorsunuz.



YAZAR DEĞİL ROCK STAR

Okurlar sevdikleri yazara tıpkı bir rock star'mış gibi yaklaşıyor. Çıkan her romanı alıp okuyor, koleksiyonlarına katıyor, bununla da yetinmeyip yazarın imza günlerini ve konferanslarını kaçırmıyor. Bu yüzden yazarlar romanları piyasaya çıktığında dinlenmek yerine yollara düşüyor, okurlarla buluşuyor.

Mega satanlar arasında aşk romanları yazan Nora Roberts, Danielle Steele ve Debbie Macomber, çocuklar için ürkütücü hikayeler kaleme alan R.L. Stine, sihirbazlığı romanlara taşıyan J.K. Rowling (romanları 450 milyondan fazla sattı) ve Grinin Elli Tonu'nun yazarı E.L. Jamez ile gerilim yazarları Grisham, King, Brown, Dean Koontz, Jeffrey Archer, David Baldacci ve Mary Higgins Clark bulunuyor.

Bu yazarların, elit yazarlar tarafından küçümsendiği bir gerçek. Birçoğunun edebiyat ödülü bulunmuyor, en iyileri içeren yılsonu listelerinde eserlerinin adı geçmiyor. Ama kazandırdıkları paralarla birçok yayınevinin ayakta kalmasını sağlıyorlar.

Peki nasıl mega yazar olunuyor? Sadece yazı yazmak yeterli değil aynı zamanda çok üretkenler. Yılda bir-iki ya da ayda bir roman yayınlıyorlar. Maaşlı yazar kadrosu bulunan Patterson kendi endüstrisini kurmuş durumda. Robert Ludlum, 2001 yılında ölmüş olmasına rağmen yarattığı Bourne serisi, ismini kullanan farklı yazarlar tarafından devam ettiriliyor.

Bir ya da iki romanlık yazarlar da söz konusu kulübe giremiyor. İlk romanla okurun dikkatini çeken yazarın bu ilgiyi kaybetmemek için okura istediğini vermesi ve üretmeye devam etmesi gerekiyor. Aşk romanı Defter'in yazarı Nicholas Sparks, hayran kitlesini sürekli artırmasıyla tanınıyor. Sparks bunu yeni romanlarına daha genç karakterler ekleyip genç okuyucuyu da tavlayarak yapıyor.

Gençlere ve çocuk okurlara yönelik benzer stratejiyi izleyen yazarlar arasında King (Çuf Çuf Charlie), Grisham (Küçük Avukat serisi) ve Patterson (Treasure Hunters serisi) da bulunuyor. Yazarlar bu yolla genç okurların da yetişkin olduklarında da kendilerini takip etmelerini garantiliyor.

Bu yazarların bir diğer ortak özelliği ise harika hikayeler kaleme almaları. Romanlarında özellikle de gerilim ve bilimkurgu türünde olanlarda konular çok çarpıcı. Karakterler utangaç, sakar, kaygılı, çabuk parlayan, orta sınıf, fakir gibi okuyucunun kolay ilişki kurabileceği özelliklere sahip olsa da hikayeler fantastik bir şekilde gelişip okuru gerçek hayattan uzaklaştırıyor.



Gençler geliyor

Türkiye'de mega satanlar kulübüne katılmak için gereken satış rakamlarına ulaşılmasa da bizim de kendi star yazarlarımız bulunuyor. Dokuz yıldır En Çok Kazanan Yazarlar listesi yayınlayan Forbes dergisine göre Türkiye'de Ayşe Kulin, Elif Şafak, Ahmet Ümit, Orhan Pamuk ve İskender Pala gibi çok satan yazarların domine ettiği ve kazanç listesinin zirvesinin de bu isimler arasında el değiştirdiği yayımcılık ortamı vardı. Son yıllarda listeyi etkisi altına alan iki trend görülmeye başlandı: Genç yazarlar, dini referanslı kitaplar. 2015'te listeye giren Azra Kohen genç yazarlar arasında öne çıkanlardan. Fi, Çi ve Pi adlı romanları 461 bin basıldı. Yazara 1,9 milyon TL kazandırdı.

Sinan Yağmur Anadolu'da yeni bir okur kitlesi oluşturdu. 2011-2015 arasında, En Çok Satan 20 Kitap listesinde 11 romanıyla yer aldı. Uğur Koşar ise 2015'te 622 bin basılan kitabından 1,5 milyon TL kazandı. Türkiye edebiyat dünyasındaki genç dalganın en önemli itici güçlerinden biri Wattpad. 15-25 yaş arası birçok genç isim bu platformunda yazar olarak pişiyor. Kötü Çocuk'un yazarı Büşra Küçük bu akımın öne çıkan ismi.