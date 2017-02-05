Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Küçük Çamlıca Tepesi’nde yapımı devam eden Çamlıca Kulesi inşaatında yol yarılandı... Kulenin 135’inci metresi ortaya çıktı. Arkadaşımız Uğur Yıldırım, İstanbul’un cazibe merkezi haline gelecek kulenin inşaatına çıktı, manzaranın keyfini sürdü

Güzelliği dillere destan İstanbul... Uğruna nice şiirler yazılan, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir... Siz İstanbul üzerine yazılan en çok hangi şiiri seversiniz bilmem ama benim bugünlerde dilimde Cahit Sıtkı Tarancı'nın, "Gökyüzü mahallesi İstanbul'un/ Süt beyaz bir martıyım açıklarda/ Gemilere ben yol gösteriyorum" dizeleri...

İstanbul'un en güzel manzarasını izlemek için Küçük Çamlıca Tepesi'nde yapımına devam eden Çamlıca Kulesi inşaatına gitmeye karar veriyorum. Gerekli izinleri aldıktan sonra İstanbul'un belki de dünyanın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapacak televizyon kulesinin 135'inci metresindeyim. Leb-i derya manzarasıyla İstanbul ayaklarımın altında. Karşımda muhteşem ihtişamıyla duran Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, adalar... Şehrin her noktasını görebiliyorum burada. O kadar yüksekteyim ki Boğaz'a nakış nakış işlenen devasa köprüler bile gözüme küçük geliyor. Adeta gökyüzü mahallesindeyim İstanbul'un....



KULEDE İLK ÇAY

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan ve İstanbul silüetine yeni bir soluk getirecek Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında 135 metre aşıldı.

Yapımına devam eden kulenin inşaatını fotoğraflamak ve şimdiden eşsiz bir İstanbul manzarasının keyfini sürmek bana nasip oldu. Gerekli izinleri aldıktan sonra, baretimi takıp şantiye şefi Özgen Bölük'le birlikte kulenin üstüne çıkmak için işçilerin kullandığı asansöre biniyoruz.

Asansör yaklaşık 20 kişilik ve kulenin dışında kurulan bir sistemin üzerinden hareket ediyor. İki tarafı kapalı, yukarı çıkmaya başlayınca iyi ki kapatmışlar diyorsunuz. 2 dakika 35 saniye süren asansör yolculuğunun ardından kulenin tepesindeyiz. Daha tırmanmamız gereken bir iki merdiven daha var. İşçiler çalışmaya, demir bağlamaya devam ediyor.

Kule inşaatında 7 gün 24 saatlik vardiya anlayışıyla 300 işçi durmadan çalışıyor. Çalışan arkadaşlarla konuşuyoruz. Ben biraz fotoğraf çekiyorum. Sonra İstanbul'u izleyeceğimiz bir nokta buluyoruz kendimizi. Çaylar demleniyor, fonda makine sesleri, inşaat gürültüsü... Karşımızda uçsuz bucaksız bir İstanbul manzarası...

Belki bugüne kadar milyonlarca insanın sayısız kez yaptığı gibi çay içip, hayaller kurup İstanbul'u seyrediyoruz...



RESTORAN VE SEYİR TERASLARI

Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olacak kule toplam 365 metre uzunluğa sahip, 170 milyon liraya mal olacak. Kulenin 176. ve 180. metrelerinde iki restoranın yanı sıra seyir terasları da bulunacak. 2017 yılı ortalarında hizmete girecek kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesi planlanıyor.

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen projeye 2016 yılının Mart ayında start verildi. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca'da seçilen yerde başlatılan çalışmalarda önce bölgedeki ağaçlar taşındı, ardından temel için hazırlıklar yapıldı.

Kule, 220 metre yüksekliğindeki betonarme bölüm, her bir katı 4,5 metre yüksekliğinde ve dört katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Bu betonarme bölüm tamamlandığında, üzerine 165 metre uzunluğunda bir anten yerleştirilecek. Antenle birlikte kulenin yüksekliği 365 metreyi bulacak.

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek noktadan yayıncılık hizmeti verilmesi sağlanacak. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kuleye iniş ve çıkışta son derece hızlı ve modern asansörler kullanılacak.

Proje tamamlandığında yerli ve yabancı 4,5 milyon turisti ağırlayacak. Kulenin tamamlanmasının ardından Büyük ve Küçük Çamlıca Tepesi'nde hala kullanılan anten ve kulelerinin söküm işi de hızla tamamlanacak. Projenin 2017 yılının ortalarında bölgede yapımına devam edilen Çamlıca Camii'yle birlikte kullanıma açılacağı belirtiliyor.