42 kilo verip hamile kaldı

Fazla kiloları nedeniyle bir türlü anne olamayan Deniz Şeker, tüp mide ameliyatıyla hayaline kavuştu. Bir yılda 98 kilodan 56’ya düşen Şeker, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor

Deniz Şeker, 28 yaşında ve 3 yıllık evli. Evlendiği andan itibaren anne olmanın hayali ile yanıp tutuşuyordu ancak fazla kiloları buna engel oldu. Deniz Şeker'in hamile kalması riskliydi. Bir karar verdi ve anne olabilmek için tüp mide ameliyatı geçirdi. 98 kilodan 56 kiloya düşen Şeker, şimdi 7 aylık hamile. Anne olabilmek için çok sayıda doktor ve hastaneye gittiğini her seferinde kendisine, "Sen bu kilolarınla hamile kalamazsın" yanıtı verdiklerini anlattı.

'EŞİM BABA OLAMAYACAKTI'

Tüm bunlara rağmen umudunu kaybetmeyen genç kadın, kilolarından kurtulabilmek için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Bir yılda 98 kilodan 56 kiloya düşerek, tam 42 kilo veren genç kadının beklediği o müjdeli haber tüp bebek tedavisine gerek bile kalmadan geldi. Mutluluğunu, "Artık hem zayıfım, hem de anne olacağım" şeklinde ifade eden Deniz Şeker, iki ay sonra bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Duygularını, "Eğer ben kilo vermeseydim, eşim hiçbir zaman baba olamayacakmış gibi hissediyordum. Mücadeleme değdi. Şimdi minik bebeğimizin varlığını hissetmek bile çok güzel" diye anlatan Şeker, şu anda 7 aylık hamile ve bu 7 ayda sadece 5 kilo aldı.

FAZLA KİLO KALBE YÜK

Anne olabilmek için ameliyat olmaya karar veren Şeker'in tüp mide operasyonunu gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, hastasının durumuyla ilgili şunları söyledi: "Fazla kilolu insanlarda hormonal bozukluklar oluyor ve obezite gebelik şansını düşüren bir neden haline geliyor. Onun için hamile kalmaları zor oluyor. Kalsalar bile üstlerindeki fazla ağırlıklarına ek olarak bir de bebeğin ve suyun ağırlığı eklenince kalbe ciddi yük biniyor. Deniz Şeker, bebek sahibi olabilmeyi çok istiyordu ve kararını vermiş, kendinden emin şekilde hastanemize geldi. Obezite ameliyatı için ameliyat masasına yattı ve 1 yılda 42 kilo vererek kilosunu korudu ve doğal yollardan hamile kaldı."