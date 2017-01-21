Prostat kanseri teşhisinde devrim

Prostat kanseri teşhisinde kullanılan yeni görüntüleme cihazıyla, tespit edilen tümör sayısı iki kat arttı. Böylece “invazif biyopsi”ye gerek kalmadı

İngiltere'de prostat kanserinin teşhisinde, yeni bir görüntüleme cihazının kullanımıyla uzun süredir görülen en büyük ilerlemenin sağlandığı açıklandı. Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve 576 hasta üzerinde yapılan araştırmada; ileri MRI teknolojisini kullanmanın, yakalanan saldırgan tümör sayısını yaklaşık iki kat artırdığı belirtildi. Araştırmada, bu yöntemle hastaların dörtte birinden çoğuna ağır yan etkileri olan invazif biyopsi yapmak gerekmediği kaydedildi.