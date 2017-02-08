Uzak durulmalı bir lokması bile yenmemeli çünkü…

Meyve-sebzeden kırmızı ete, tavuktan ekmeğe kadar yediğimiz her gıda zehir saçıyor. Dr. Ümit Aktaş, sofradaki tehlikeye dikkat çekiyor: Lastik gibi kıvrılan biberler, 15 dakikada pişen hormonlu tavuklar, antibiyotikli etler, ilaçla kızartılmış domatesler, zehirli kakaolar, jelatinli yoğurtlar, kireçli peynirler, kiremit tozlu kırmızıbiberler, vitamin değeri kalmamış margarinli kutu süt ve kaşarlar, beyazlatılmış ekmekler, tekstil boyalı zeytinler, çürümeyen meyveler... İlaçlı ve hormonlu bu ve daha nice gıda insan sağlığı açısından tehlike saçıyor. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, herkesin tükettiği bu gıdalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor: