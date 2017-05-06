"İstanbul'a mahsus atamalar yapacağız"

Akdağ, İstanbul İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İl Sağlık Değerlendirme Toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Akdağ, Halk Sağlığı ve Bakırköy ile Çekmece bölgesindeki kamu hastanelerinin ardından bugün de Fatih ve Beyoğlu bölgesindeki hastanelerin durumunu değerlendireceklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE OLUŞTURDUĞUMUZ VERİMLİ, ETKİN VE AYNI ZAMANDA İNSANI KORUYAN SAĞLIK SİSTEMİNİN BİR SONUCUDUR

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişebilmesi için kamuya ait sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin esas olduğunu dile getiren Akdağ, ABD örneğini vererek, Türkiye'nin sağlık sisteminin daha verimli olduğunu bildirdi. Dünyanın bazı ülkelerinde devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri geliştirilmediği için vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığını gördüklerini kaydeden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Kişi başına 9 bin 500 doların üzerinde sağlık harcaması yapılmasına rağmen bugün 30 milyonun üzerinde Amerikalının sağlık sigortası yok ve onlar perişan durumdalar. Geriye kalan sağlık sigortası bulunan Amerikalıların büyük bir bölümü de özel sigortaların çatıları altında ödedikleri katkı payları nedeniyle perişan oluyorlar. Ben her zaman söylüyorum; Allah kimseyi ABD'de hasta edip hastane kapısına düşürmesin. Bu kadar zengin bir ülke ve kişi başına ortalama 9 bin 500 dolar harcanmasına rağmen Türkiye'nin kişi başına 500 dolar harcayarak oluşturduğu sosyal korumayı sağlayamıyorlar. Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile oluşturduğumuz verimli, etkin ve aynı zamanda insanı koruyan sağlık sisteminin bir sonucudur."

"İSTANBUL'DA KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNİ KUVVETLENDİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Akdağ, İstanbul ve birkaç ilin sağlık hizmetleri açısından farklılık arz ettiğini söyledi. Akdağ, İstanbul'un doktor ve personel açığını kapatmak için yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çalışan doktorların, uzman doktorların önemli bir çoğunluğu özel sektörde çalışıyor. Dolayısıyla İstanbul'da hala kamu sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde bunu yapacağız. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde İstanbul'a özel nakil kuraları yapacağız. İstanbul'a nakil kuraları yaptığımızda -bunlara dönem tayinleri diyoruz- bu yer değiştirmeler daha çok ülkenin sosyoekonomik göstergeleri açısından daha az gelişmiş bölgelerinden gelişmiş bölgelerine oluyor. Bu atamaları yaptığımız tarihlerde İstanbul'a atama için yer açsak da pek tercih edilmiyor. Muhtemelen yaşam şartlarının İstanbul'da daha zor olduğundan dolayı. Muğla, Aydın, Bursa, Eskişehir'e gitme arzusu daha fazla oluyor. Dolayısıyla sadece İstanbul'a mahsus atamalar yapacağız. Sadece İstanbul'da açık pozisyonları oluşturacağız. Bizde puanlara göre bu nakiller yapılır. Bu puanlarla İstanbul'daki doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacını daha hızlı bir biçimde inşallah kapatacağız."

Akdağ, bakanlık olarak vatandaşların hastane kapısına geldiğinde hizmete kolay ulaşması ve kaliteli hizmet almasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu gayeye ulaşmak ve kaliteyi artırmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.