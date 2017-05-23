SMA hastaları için müjde

Yaşaması için Türkiye çapında yardım kampanyası başlatılan SMA hastası Eymen bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından SMA hastaları için Sağlık bakanlığı devreye girdi. SGK'nın SMA ilaçlarını karşılaması için yazı yazıldı.

Adapazarı'nda yaşayan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukları Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması için 561 bin doların gerekmesi nedeniyle Sakarya Valiliği Mart ayında yardım kampanyası düzenlemişti.

Kampanyaya yoğun ilgi vardı ancak Eymen bebeğin ömrü ilaçların alınmasına yetmedi. Dün toparağa verilen Eymen bebek için tüm Türkiye gözyaşı döktü.

SMA nedir?

Çocuklukta belirtileri daha belirgin görülen hastalık, sık rastlanan genetik rahatsızlıklardan biridir. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir rahatsızlıktır.

Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikte bir bölgedeki hareket sinirleri etkilenir. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların erimesi ve zayıflaması belirtileriyle literatürdeki yerini almıştır. SMA hastalığının evreleri söz konusudur. En tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evredir. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebilir. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar söz konusudur.