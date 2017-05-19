Final Four öncesi Taksim'de taraftar kavgası

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.5.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 14:39
Final Four öncesi Taksim'de taraftar kavgası

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı.

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıçaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası

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Final Four öncesi Taksim'de taraftar kavgası
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