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Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 13:59
Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber

'de son 4 maçını kaybeden 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta maça çıkamayacak.

Amerikan Ligi'nde () 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını üzen Cavaliers'a bir kötü haber de yıldız oyuncusu Tristan Thompson'dan geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımının hafta içi konuk ettiği 'a 124-107 kaybettiği maçı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakan Thompson'ın, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, sol baldırında çekme tespit edilen 26 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

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Cavaliers'a Thompson'dan kötü haber
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