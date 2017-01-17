Elazığspor - Galatasaray maçı canlı yayını ATV'de! - Atv canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Elazığspor - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Sarı kırmızılı takım kendi sahasında berabere kaldığı rakibi ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor. Elazığspor - Galatasaray maçını canlı izlemek için doğru adrestesiniz. Elazığspor - Galatasaray maçını Atv ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. Maç sonrası ise Elazığspor - Galatasaray mücadelesinin geniş özeti bu başlık altında olacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından birisi olan Elazığspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19:45'te Atv'den canlı olarak izlenecek. Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral bulan sarı kırmızılı takım Elazığ deplasmanından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Elazığspor - Galatasaray maçı canlı izlemek için ise doğru adrestesiniz. ATV'den canlı izlenecek olan Elazığspor - Galatasaray maçını internetten seyretmek isteyenler ise sabah.com.tr'den canlı yayını bulabilecekler.



ELAZIĞSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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GALATASARAY YEDEK KADROYLA ÇIKIYOR



Riekerink de bu nedenle sahaya çoğunluğu as oyunculardan kurulu kadroyla çıkmayı planlıyor. Ancak Sneijder, Hakan Balta ve De Jong'un bugün riske edilmesi beklenmiyor. Sol el serçe parmağı kırık şekilde mücadeleye devam eden Muslera'nın yerine de Cenk Gönen ya da Batuhan Şen forma giyebilir. Yeni transferlerden Ahmet Çalık'ın, Semih'in yerine ilk 11'de görev yapması, Rodrigues'in ise ikinci yarıda sahaya dahil olması bekleniyor. Tek puan Galatasaray'dan Ev sahibi Elazığspor'da ise işler iyi gitmiyor. Ligde kalma mücadelesi veren Gakgoşlar'ın, Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'dan aldığı 1 puanı bulunuyor ve gruptan çıkma ihtimalleri yok. Elazığ buna karşın sahaya prestij için çıkacak ve galibiyeti kovalayacak.



AHMET ÇALIK 11'DE...



Elazığ deplasmanında bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Riekerink, kadro düzeninde değişikliğe gidecek. Bu doğrultuda yeni transfer Ahmet Çalık'a stoperde Carole'ün eşlik etmesi, sol beke ise Linnes'in geçmesi bekleniyor. Orta alanda Selçuk'un yanında genç oyuncu Birhan Vatansever'in oynaması, Podolski'nin de Sneijder'in yerine 10 numarada görev yapması planlar arasında. İleri uçta Eren, kanatlarda yine Bruma ve Yasin olacak. Sağ bekte Sabri'nin, kalede de Cenk'in oynayacağı tahmin ediliyor.



ELAZIĞSPOR, GALATASARAY'I GÖZÜNE KESTİRDİ

Bordo-beyazlı TFF 1. Lig temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı ve bilet gelirinin şehit Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak maçta Galatasaray'ı yenmek istiyor - Elazığspor Teknik Direktörü Bektaş: - "Galatasaray maçı sonuçta bir vizyon, prestij maçı. Bütün Türkiye'nin seyrettiği maça kazanmak için çıkacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı ve bilet geliri şehit Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak maçta Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

Yaşadığı ekonomik sorunlar ve transfer yasağı nedeniyle zor günler yaşayan bordo-beyazlı ekip, transfer tahtasının açılmasıyla rahat bir nefes aldı. Kısıtlı kadrosu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda daha çok gençlere şans veren Elazığ temsilcisi, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldin Cajic ve Lanre Kehinde'yi renklerine bağlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda mücadele eden ve 4 maç sonunda sadece 1 puan toplayarak grupta son sırada yer alan Elazığspor, 17 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Tek puanını Galatasaray deplasmanından alan bordo-beyazlı ekip, rakibini yenerek, grupta 3 puanla tanışmak istiyor.

"Kazanmak için çıkacağız"

Teknik direktör Bayram Bektaş yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Kupada sarı-kırmızılı takımla İstanbul'da oynadıkları maçta kadrolarının kısıtlı olması nedeniyle oyuncularının sakat ve cezalı duruma düşmemesi için daha çok gençlere şans verdiğini anımsatan Bektaş, yeni transferlerle kadronun biraz daha genişlediğini aktardı.

Önemli bir rakibi ağırlayacaklarını kaydeden Bektaş, "Galatasaray maçı sonuçta bir vizyon ve prestij maçı. Bütün Türkiye'nin seyrettiği maça kazanmak için çıkacağız. Hangi futbolcumuz o maça hazırsa onu değerlendireceğiz." diye konuştu.