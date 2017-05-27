Gaziantepspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın'a konuk olacak.

Sezon başından beri zorlu bir zirve mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, deplasmandaki mücadeleye şampiyonluk turu atmak için çıkacak.

Gaziantepspor ile lider Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Kalyon Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Gaziantepspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

GALİBİYETİ HALİNDE ŞAMPİYON OLACAK

Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 4'e çıkararak avantaj elde etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİLGİSİNDE DE MUTLU SON

Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir'in bugün sahasında Adanaspor'a mağlup olması durumunda ise Gaziantepspor karşılaşmasını oynamadan şampiyonluğa ulaşacak.

Medipol Başakşehir-Adanaspor karşılaşmasının berabere bitmesi halinde Beşiktaş'a Gaziantepspor deplasmanında beraberlik dahi yetecek.

GAZİANTEPSPOR'UN İDDİASI YOK

Sahasındaki son maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantepspor'un herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Gaziantepspor, 27 sezon aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'den düşen ikinci takım olmuştu.

TAM KADRO HAZIRLANDI

Beşiktaş, kendisi açısından büyük önem taşıyan Gaziantepspor maçına tam kadro hazırlanma fırsatı buldu.

Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Atiba Hutchinson da hafta içi gerçekleştirilen antrenmanlarda yeniden formasına kavuşmak için çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, hafta boyunca neşeli antrenmanlarla Gaziantepspor maçına hazırlandı.

BÜYÜK BİR TARAFTAR DESTEĞİ OLACAK

Siyah-beyazlı takımı şampiyonluk maçında taraftarı yalnız bırakmayacak.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunun talebiyle Gaziantepspor'un yöneticileri, maç için siyah-beyazlı taraftarlara stadın tamamını açtı. Bu gelişmenin ardından İstanbul'un yanı sıra Gaziantep ve çevresinden 30 bine yakın taraftarın yarınki karşılaşmada Beşiktaş'a destek vermesi bekleniyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Gaziantepspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Necip Uysal, yarınki karşılaşmada da aynı durumla karşılaşırsa ligin son haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK OLACAK

Beşiktaş, mutlu sona ulaşması halinde üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olan siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de ise Medipol Başakşehir ile girdiği zirve yarışını başarılı bir şekilde tamamlamak için yarın Gaziantepspor'un karşısına çıkacak. Beşiktaş, ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan ederse üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

3. YILDIZ GELEBİLİR

Siyah-beyazlı takım, şampiyon olduğu takdirde formasında 3 yıldız olacak.

Ligde şu ana dek 14 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Gaziantepspor maçında 15. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Beşiktaş, olası şampiyonluğunda tarihinde ilk kez yerli teknik adam yönetiminde formasına yıldız takacak.

TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her beş şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇECEK

Siyah-beyazlı takım, ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği takdirde teknik direktörü Şenol Güneş de kulüp tarihine geçecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Güneş, takımının bu sezon da aynı başarıyı göstermesi durumunda siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör olacak. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da alacak.

1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa hazırlanıyor. Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaştı.

Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillendi.

24 SEZONLUK HASRET BİTECEK

Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu durumunda 24 sezonluk hasreti de sonlandıracak.

Tarihinde son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakalamaya çok yakın.

FİKRET ORMAN DA SEBA'DAN SONRA İLKİ BAŞARACAK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşırsa Fikret Orman, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan başkan olarak kulüp tarihine geçecek.

NECİP UYSAL'IN 3. ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Beşiktaş, yarın şampiyonluğunu ilan etmesi halinde siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Necip Uysal, üçüncü kez bu sevinci yaşayacak.



Siyah-beyazlı takımın 2008-2009'da şampiyon olduğu kadroda da yer alan Necip, geçen sezonun ardından 2016-2017'de de şampiyonluğu kaldıran takımda yer alma fırsatı bulacak.

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2008-2009'daki kadroda da bulunan Atınç Nukan ise altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sefer kiralık olarak forma giyerek şampiyonluk görecek. Siyah-beyazlı takımda Andreas Beck, Atiba Hutchinson, Cenk Tosun, Dusko Tosic, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin de ikişer kez şampiyonluğu kutlamak için yarın forma bekleyecek.



Siyah-beyazlı takımda 2014-2015 sezonunda forma giyen Demba Ba, geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Ömer Şişmanoğlu ve transferinin ardından İspanya'ya kiralık olarak giden Aras Özbiliz de ilk şampiyonluk yaşayacak futbolcular olacak.

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Caner Erkin, Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Vincent Aboubakar da siyah-beyazlı formayla ilk şampiyonluklarını yaşayacak.



Devre arasında kadroya dahil edilen Ryan Babel ile Matej Mitrovic de kısa sürede şampiyonluk sevincine ortak olmaya çalışacak.