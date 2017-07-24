Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İşte gelenler ve gidenler...

Östersunds travmasından sonra yavaş yavaş yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'dan sonra Brezilyalı Fernando da Galatasaray'a imza atmak üzere. Manchester City forması fiyen Fernando Reges, Melo'dan sonra Galatasaray taraftarının sevgilisi olmaya aday. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri ve gelenler gidecekler... (24 Temmuz 2017)

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fransa dönüşü açıklamalarda bulundu! Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün transfer çalışmaları hakkıdna beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Feghouli transferi için başkan Dursun Özbek ile birlikte Fransa'ya giden Cenk Ergün, dönüşte transfer ile ilgili bilgi verdi. Ergün, "Görüşmeler sürüyor ama olumlu. Bu hafta içinde netleşebilir." dedi.

Sinan Gümüş hakkında da konuşan Ergün, "Onunla ilgili de basına yansıyan bazı şeyler var. Onun durumuna da bu hafta bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni savaşçı Fernando Galatasaray'da!

Brezilyalı futbolcuyu 4 yıllığına kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bonservis bedeli olarak Manchester City'ye 8 milyon Euro ödeyecek.

Transfer piyasasını sallayan Galatasaray'a bir uçak da İngiltere'den geliyor. Selçuk ve Tolga'nın performansından memnun olmayan ve De Jong'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fernando'yu kadrosuna kattı. Takımın Avrupa'ya veda etmesinin ardından yeniden kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester City'yi 8 milyon euro'ya ikna ettiği belirtildi.

Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.

İngiliz basını da transfere yer verirken Fernando için Valencia'nın Galatasaray'a rakip olduğunu belirtildi. Sarı kırmızılıların verdiği teklifin İspanyollar'ı geçtiği ve Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray'ı seçtiği vurgulandı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

MAİCON İLE OYNADI

Galatasaray, Maicon ve Mariano'nun ardından üçüncü Brezilyalıyı kadrosuna kattı. Ayrıca Maicon ile Fernando, Porto'da birlikte forma giymişti.

GUARDİOLA ONAY VERDİ

İngiliz basını, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın maaş bütçesinde yer açmak istediği ve bu nedenle Fernando'nun satışına onay verdiğinin altını çizdi. Guardiola'dan onay gelmesi sonrası taraflar arasında anlaşmaların sağladığı ifade edildi.

ARSENAL'DEN ELNENY YEDEKTE

Fernando'nun transferini bitiren Galatasaray'ın Arsenal ile de masaya oturduğu öğrenildi. Londra'ya giden Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Faslı ön libero Mohamed Elneny'yi sorduğu ve iki sezon önce Basel'den 12.5 milyon euro'ya aldığı oyuncu için Arsenal'in olumlu cevap verdiği bildirildi. Fernando ile son dakikada pürüz çıkma ihtimaline karşılık Elneny yedekte bekletilecek.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen oyuncular:

Nigel de Jong

Hakan Balta

Umut Gündoğan

Endoğan Adili

Cavanda

Oğuzhan Kayar

Tarık Çamdal

Emrah Başsan