Cengiz Ünder şov başladı! Cengiz Ünder'den ilk maçında harika gol...

İki sezon önce Altınordu forması giyen Cengiz Ünder, Başakşehir'de kendisini gösterip Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'ya transfer oldu. Cengiz Ünder, Roma'daki ilk maçında İngiliz devi Tottenham karşısında golle tanışmayı başardı. Sol kanattan açılan ortada Tottenham defansının uzaklaştıramadığı topu yakın köşeye yollayarak klas bir gol atan Cengiz Ünder, daha ilk maçında Roma'da başarılı olacağının sinyallerini verdi. (Cengiz Ünder kimdir?)

Birçok dev kulübün karşı karşıya geldiği Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma, Tottenham'la karşılaştı.

New York'ta bulunan Red Bull Arena'da kozlarını paylaşan takımlardan galip gelen Roma oldu. Güne damga vuran futbolcu ise Roma'nın yeni transferi Cengiz Ünder oldu.

Diego Perrotti'nn 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Roma'da oyuna ikinci yarının başında dahil olan Cengiz, dakikalar 70'i gösterdiğinde Tottenham kalecisi Hugo Lloris'i mağlup ederek topu filelerle buluşturdu ve hem Roma kariyerindeki ilk golü, hem de Tottenham'a karşı takımının maçtaki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

2-0'ın ardından Tottenham, 87. dakikada Harry Winks ve 90. dakikada Vincent Janssen'in golleriyle 2-2'yi buldu fakat Roma, maçın son saniyelerinde Marco Tumminello'nun golüyle kazanmayı bildi.