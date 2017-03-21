Suyla çalışan araba geliyor!

Doğal kaynaklar hızla tükenirken, alternatif yakıt için çalışmalar da aynı hızla sürüyor. Otomobil üreticisi SEAT, devrim niteliğinde bir proje üzerinde çalışıyor.

Bir otomobil üreticisi ve bir su yönetim şirketi ortak bir çalışmayla temiz çevre için önemli bir proje geliştirdi. Otomobiller, atık sudan ayrılan biyoyakıtla çalışacak!

BİYOYAKIT NE KADAR VERİMLİ?

İspanyol otomobil üreticisi SEAT ve su yönetim şirketi Aquila, atık sudan sürdürülebilir biyoyakıtlar üretebilen arıtma tesisleri geliştirmeye hazırlanıyor. Life Metamorphosis olarak bilinen proje, işlenmiş organik atıklardan biyoyakıt üretmeyi amaçlıyor. Bu projeyle, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) araçlara güç sağlamak için kullanılabilir ve karbondioksit salınımını yüzde 80'e kadar düşürebilir.

Bu proje evlere, otobüslere, kamyonlara ve gemilere güç sağlamak için, ortaya çıkan bir biyoyakıt olan biyometan üretme temeline kurulmuştur. . Life Metamorphosis, diğer bazı projeler gibi, anaerobik sindirim (AD) adı verilen bir süreçte, katı atıkların parçalanması için bakteriler kullanarak biyometan toplar.