Razer'den oyuncularına yönelik akıllı telefon!

HİSSE SATIŞI KAYNAK SAĞLAYACAK!

Görünüşe göre firma, altı ay kadar önce sözünü verdiği akıllı telefonu üretebilmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de önümüzdeki Ekim ayı içerisinde cihazın hisse satışı gerçekleştirecek olması.

Bu satıştan elde edecekleri parayı da kullanıcıların fikirleriyle gittikçe daha da özelleştirilen yeni akıllı telefonlarında kullanacaklarını belirten firma, bir süre sonra da zGold adı verilen kendi sanal para birimini oyuncularla tanıştıracak.

tam olarak hangi amaçlarla kullanılabileceği henüz kesinlik kazanmazken, dağıtımın direkt olarak Razer tarafından üretilen PC yazılımı üzerinden 35 milyon kişiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Son olarak Razer'ın akıllı telefon planlarının istenen hisse satışı gerçekleştirilemediği sürece tam anlamıyla berbat olabileceğini de unutmamak gerektiğini hatırlatalım ve gelişmeleri beklemeye devam edelim (Shift delete)