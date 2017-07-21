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'den oyuncularına yönelik !

Giriş Tarihi: 21.7.2017 17:18 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 17:40
Razer'den oyuncularına yönelik akıllı telefon!

Geçtiğimiz dönemde oyunculara yönelik olarak özel tasarım ve deneyim sunacak bir üreteceğini açıklayan , bu işe yönelik planlarını da bugün yaptığı açıklamayla ortaya çıkardı.

HİSSE SATIŞI KAYNAK SAĞLAYACAK!

Görünüşe göre firma, altı ay kadar önce sözünü verdiği u üretebilmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de önümüzdeki Ekim ayı içerisinde cihazın gerçekleştirecek olması.

Bu satıştan elde edecekleri parayı da kullanıcıların fikirleriyle gittikçe daha da özelleştirilen yeni akıllı telefonlarında kullanacaklarını belirten firma, bir süre sonra da zGold adı verilen kendi sanal para birimini oyuncularla tanıştıracak.

tam olarak hangi amaçlarla kullanılabileceği henüz kesinlik kazanmazken, dağıtımın direkt olarak tarafından üretilen PC yazılımı üzerinden 35 milyon kişiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Son olarak Razer'ın akıllı telefon planlarının istenen hisse satışı gerçekleştirilemediği sürece tam anlamıyla berbat olabileceğini de unutmamak gerektiğini hatırlatalım ve gelişmeleri beklemeye devam edelim (Shift delete)

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Razer'den oyuncularına yönelik akıllı telefon!
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