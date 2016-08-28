Kadın polisler için başörtüsü devrimi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kapsamında emniyet mensuplarına yönelik kıyafet kısıtlamaları kaldırıldı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan 'Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine' ibaresi 'Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine' şeklinde değiştirildi. Emniyet teşkilatları içerisinde kadın memurların başörtüsü takmasına onay veren son ülkeler hafta içerisinde aldıkları kararla Kanada ve İskoçya olmuştu. Kanada'da, Kraliyet Atlı Polisi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada Müslüman kadın üyelerinin başörtüsü takmasına izin vereceği bildirildi. Hükümet sözcüsü Scott Bardsley, başörtüsü izninin Kanada toplumundaki farklılıkları yansıtmayı ve RCMP'ye daha fazla Müslüman kadını çekmeyi amaçladığını belirtti. Bardsley, İsveç, Norveç ve bazı ABD eyaletlerinde polisin benzer uygulamalara gittiğini hatırlattı.



İNGİLTERE'DE 10 YIL OLDU

İskoçya'da da Müslüman kadınların emniyet birimlerinde daha fazla yer almalarının önünü açmak amacıyla, başörtüsünün polis üniformasının resmi bir parçası olarak kabul edildiği duyuruldu. Ülkede daha önce başörtüsü takmak isteyen polisler adaylarının bireysel onay alması gerekiyordu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükşehir polis teşkilatı ise, kadınların tesettürlü üniforma giymesini 10 yıl önce onaylamıştı.