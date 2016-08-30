Loto zengini eşini, daha zengin için terk etti

İngiltere’de Loto’dan 2.3 milyon sterlin kazanan Jason Jones’u, eşi kendisinden 100 misli zengin biri için terk etti. Jones’un şimdi tek dileği çok daha zengin olmak

İngiltere'de yaşayan Jason ve Victoria Jones çifti, şans oyunundan büyük ikramiye kazandıktan sonra lüks yaşama rağmen evliliklerini sürdüremeyen çiftler arasında katıldı. Ancak ikiliyi ayıran paralarını nasıl harcayacakları konusu olmadı. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre Jones çifti, 2004'te evlendikten sadece bir ay sonra son kuruşlarıyla loto kuponu alıp tam 2.3 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyon lira) kazandı. Jason işini bırakıp eşiyle birlikte gayrimenküle yatırıma başladı. Ardından 70 bin sterlinlik (270 bin lira) spor arabanın yanı sıra lüks evlerinde hayatlarına devam etti.



MUTLULUK GETİRMEDİ

Ancak çok geçmeden çift, paranın kendilerine hiç mutluluk getirmediğini söyleyerek boşanma kararı aldı. Ayrılık kararında Victoria Jones'un, kocasından 100 misli zengin olan Mike Clare isimli bir işadamı ile yakınlaşmasının rol oynadığı belirtildi. 2008'de sahip olduğu şirketi 220 milyon sterline (yaklaşık 850 milyon lira) satan Clare ile Victoria'nın yasak aşklarının olduğunu Jason Jones'un açıklamaları da destekler nitelikte.



'ARTIK ÂŞIK DEĞİLİM'

Ayrılma kararını ilk önce eşinin aldığını söyleyen Jason, bunu duyduğunda biraz zamana ihtiyaçları olduğunu ve bu yüzden de Cape Verde'de baş başa tatil ayarladıklarını ifade etti. Ancak tatildeyken eşi Victoria'nın telefonunda işadamı Mike Clare'ın mesajlarını gördüğünü ve o anda bir ilişkileri olduğunu anladığını ifade etti. Olay üzerine Victoria ile sakin bir şekilde konuşmayı tercih ederek hiç şansları olup olmadığını sorduğunu belirten Jason, "Artık bana âşık olmadığını ve ayrılmak istediğini söyledi" dedi. Ancak yine de daha zengin birine tercih edildiğini düşünen Jason, günün birinde Clare'den varlıklı olmayı arzuladığını söyledi.