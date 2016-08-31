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Yogada tacize 16 yıl istendi

Yogada tacize 16 yıl istendi
Yogada tacize 16 yıl istendi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun, Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği yoga antrenörlüğü kursunda taciz skandalı yaşandı. Eğitmen A. hakkında 'ta yaşayan öğrenci N.B.'yi (30) taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı. N.B., eğitmenin önce gözleriyle sonra da fiziki ve psikolojik olarak tacizde bulunduğunu iddia etti. Boran A. ise suçlamaları reddederek "N.B. federasyonun işleyişini karıştırmak için böyle bir şikayette bulunmuştur. İddialar gerçek dışıdır" dedi. Boran A. hakkında "Tehdit, hakaret, cinsel saldırı" suçlarından 7 yıl 9 aydan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

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