15 yaşındaki çocuk terör estirdi

Adana’da polisin “dur” ihtarına uymayıp ateşle karşılık verdiği ileri sürülen bir çocuk, çıkan çatışma sonrası yaralı halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Seyhan ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sık sık bölücü terör örgütü yandaşlarının korsan gösteri yaptığı mahallede şüpheli bir otomobilin olduğu ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zırhlı araçla mahalleye sevk edildi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobilin içinden polise ateş açıldı. Polis de ateşe karşılık verince çatışma çıktı. Bir süre sonra ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan araç, daha sonra polis tarafından kaza yapmış halde bulundu. Otomobilde ve etrafta kan lekeleri olduğu görüldü. Çevrede yapılan aramada 15 yaşındaki E.A. yaralı halde yakalandı. Zanlı, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlının yanında bir kişinin daha olabileceği üzerinde duruyor.

15 yaşındaki çocuğun asayiş olayları ve uyuşturucu olmak üzere 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.