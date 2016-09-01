2 kişilik koltuğa 7 kişi binmek istediler!

Kayseri'de, bir yolcu otobüsü firması çalışanları ile Suriyeli yolcular arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir otobüs işletmesi çalışanıRamazan E. Kahramanmaraş'a gitmek isteyen Suriyelilere 2 kişilik bilet sattı. Hareket saati geldiğinde koltukları kontrol eden firma yetkilisi, iki kişilik koltukta çocuk ve yetişkinler olmak üzere, 7 kişi oturduğunu görünce, 2 kişilik daha bilet almaları gerektiğini söyledi.

2 ÇALIŞAN YARALANDI

Duruma karşı çıkan Suriyeliler, firmanın yazıhanesine giderek biletleri iade etmek istedi. Firma çalışanlarının otobüsün hareket ettiğini bu yüzden iade yapamayacaklarını söylemesi üzerine, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de 2 firma çalışanı yaralandı.

Firma yetkilisi Sedat Mirza Binboğa, yaptığı açıklamada, bu tip olaylarla sürekli karşılaştıklarını ve mağdur olduklarını belirtti.

Maddi ve manevi zararda olduklarını anlatan Binboğa, şunları söyledi:

"Suriyeli bir grup iki kişilik bilet aldı. 5 çocuk ve 2 yetişkin otobüsün yanına geldi. Otobüs saymanı arkadaşımız, bu kadar kişiyle iki kişilik koltukta yolculuk edemeyeceklerini, iki kişilik daha bilet almaları gerektiğini söylüyor fakat Suriyeliler durumu kabul etmiyor. Daha sonra, otobüsün hareket etmesiyle, Suriyeliler yanlarına bir kaç kişiyi daha alarak yazıhaneye gelip 'Bizim paramızı devlet veriyor, paramızı iade edin' diyerek ellerinde bıçaklarla post makinelerini, bankoları, bilgisayarları, telefonları dağıtıyor. Arkadaşlarımızdan 2 kişi parmağından yaralanıyor fakat sağlık durumları iyi. Maddi ve manevi zarar açtıkları için şikayetçi olduk."

Bu arada, kavga otobüs firmasının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.