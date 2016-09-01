45 bin kişinin niye hastalandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan’da 45 bin kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan norovirüs salgınının bulaştığı keson kuyular ile Ceyhan Nehri arasında izolasyon yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi. Erkoç, "45 bin kişinin hastanelik olmasında ihmal olup olmadığı araştırılacak ve sorumlular cezalandırılacak" dedi.

Elbistan'da geçen hafta Ceyhan Nehri'nden şehir şebekesine takviye su sağlayan keson olarak bilinen kuyulara norovirüs bulaşmasından dolayı baş dönmesi, yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle 45 bin kişi hastanelere başvurdu. Halen bazı vatandaşların aynı şikayetlerle hastanelere başvurduğu ilçede savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Büyükşehir Belediyesi tarafından nehirden su sızan keson kuyularının izolasyon çalışması tamamlandı. Yapılan ölçümlerde sızdırmazlık raporu olumlu sonuçlanan keson kuyularda, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce yapılacak hijyen testlerinin ardından ilçeye su verileceği belirtildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç (Sağdaki)

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, izolasyon çalışmasının yapıldığı keson kuyularda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı

KESON KUYULARLA NEHİR ARASINDA İZOLASYON OLMAMASI SALGINA YOL AÇTI

Başkan Erkoç, 45 bin kişinin hastanelik olduğu salgına yol açan keson kuyular ile Ceyhan Nehri arasında bölgeden akan su kaynaklarının geçişini önleyecek bir izolasyon yapılmadığını söyledi. Yapılan tespitin ardından kuyular ile nehir arasında su geçişini önleyecek izolasyon çalışmasına hemen başladıklarını belirten Erkoç, kuyularda hijyen sağlanmasının ardından ilçeye su verileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Burada bir sızdırmazlık problemi varmış, bu olayla tespit edildi. Yani bu sistemde; nehir ile keson kuyular arasında su geçişini önleyecek bir izolasyon olmadığı, yapılmadığını tespit ettik. Bu bölgeden akan su kaynaklarının kuraklık zamanında, keson kuyulardaki suyun azalması döneminde, içeriye doğru hücum ettiğini ve bunun da kirliliğe sebep olduğunu, çeşitli zamanlarda da buranın kirletildiğini ve geçen hafta içerisinde perşembe ve cuma günü bir kirlilik yaşandığı ve buna binaen de virüsün türediği tespit edilmişti. Tespitten bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burayı izole ettik, bitirdik. Kuyularımızda da hijyeni sağlıyoruz. Tabi bu hijyen sorumluluğu Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde olduğu için onlardan gelecek testleri bekliyoruz. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Elbistan'a su vereceğiz."

İLÇENİN 100 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILAYACAK PROJE

Erkoç, ilçenin 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 100 milyonluk projeyi kısa sürede tamamlamayı hedefledikleri anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah burayı en kısa zamanda, birkaç gün içerisinde faaliyete geçireceğiz. Projeyi yeniden gözden geçiriyoruz. Kaptaj Merkezi'ni nereye taşıyabiliriz, buradan kaldırabilir miyiz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ayıca kesin çözüm de olarak Elbistan'a doğal kaynak suyu getirmeyi planlıyoruz. Afşin ilçemize Akdere bölgesinden biz şu an DSİ ile beraber içme suyu getiriyoruz. Aynı bölgeden 2014 yılında DSİ'ye başvurmuştuk. Elbistan'a da önümüzdeki 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje talebimiz olmuştu. DSİ de bunun proje ihalesini yaptı, bitmek üzere. Ben de projenin hızlandırılması için Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu ile görüştüm. Bu projeyi inşallah hızlıca yapıp Elbistan'a da inşallah Afşin gibi doğal kaynak suyu getireceğiz. Akdere bölgesinden Elbistan'ımıza su getirecek proje yaklaşık 100 milyonluk bir proje. Maliyeti ne olursa olsun, bizim için insanlarımızın sağlığı önemli. Onun için biz hiç bir maddiyat düşünmüyoruz. Bu 100 milyon değil, 500 trilyona da mal olsa biz bu suyu Elbistan'ımıza getireceğiz ve inşallah bu alt yapıyı tümüyle temize çıkaracağız."

'HERKES HESABINI VERECEK'

Ekroç, Ceyhan Nehri'ni ıslah edeceklerini açıklayarak, 45 bin kişinin hastanelik olmasında ihmal olup olmadığının araştırıldığını, varsa sorumluların cezalandırılacağını da kaydederek, şöyle dedi:

"Ceyhan Nehri'ni de ıslah edeceğiz. Yani bu da bizim en önemli projelerimizden biri. Aşağı bölgeden tahkimat duvarı işine başladık. Elbistan nehrimizin kenarında pis ve harabe bir alan bırakmayacağız. Ceyhan Nehri'ni rehabilite edeceğiz. İnşallah tertemiz bir çevre oluşturacağız. İl merkezi nasılsa, Elbistan'ı da öyle yapacağız. Tabi tahmin edemeyeceğimiz bir olaydı. Bir sızdırmazlık sorunu olduğu aklımıza hiç gelmezdi. Bu bir Dünya Bankası, İller Bankası projesiydi. Burada geçmişte yapılmış ve böyle bir geçişin olduğunu bu olayla birlikte yapılan testlerle öğrendik. O günden bu yana bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Burada su temin edemeyince halkımıza hazır sularla, hijyenik tanklarla su temin ettik. Açık su hariç 1 milyon litre civarında kapalı su dağıttık. Bu problem çözülene kadar dağıtmaya da devam edeceğiz. İhmali olanları araştırıyoruz. Bunun üzerinde çok duracağız. Sonuçta burayı insanlar yönetiyoruz. Burada geçmişte kurulan bir Kanalizasyon İdaresi vardı. Büyükşehir Yasası ile birlikte bize devredildi. Geçmişte burayı çalıştıran insanlar aynı insanlar. Biz buraya çok yeni adam almadık. Yani burada yıllardan bu yana, büyük şehre dönüşmeden önceki dönemden bu yana çalışan insanlar burada. Yani bu sistemi biz büyükşehir olunca kurmadık. Daha önceden bu yana burada çalışan insanlar, ustalar KASKİ'ye dönüştü. KASKİ de burada yönetici sayısını arttırarak bu hizmeti yürütmeye çalıştı. Biz burada sorun, problem yok demiyoruz. Bu işte ihmali olan, vurdum duymazlık gösteren, gerekli hassasiyeti göstermeyen herkese bu işi soracağız. Bunun araştırmasını çalışmasını yapacağız. Ama bizim önceliğimiz bir an önce vatandaşımıza suyu temin edelim. Tabi ki bu bizi kaç günden bu yana Elbistan halkıyla birlikte gecemizi, gündüzümüzü üzüntü içerisinde geçiyoruz. Tabi ki bunun hesabını soracağız. Hem savcılık, hem idare, hem de biz belediye olarak soracağız. Bunu görmezden gelmek, es geçmek diye bir şey söz konusu olamaz. Bu işin oluşmasında herkes hesabını verecek, kaçarı yok. O zaman görevimizi yapmamış oluruz. Elbistan halkı bizi seçmiş, bu görevi bize layık görmüş. Ama burada ihmalkarlık gösteren kim olursa, gözümüzün bebeği de olsa kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bu hem insani, hem vicdanı hem de omzumuzdaki sorumluluktur. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Elbistan halkının bu konuda hiç bir endişesi olmasın."

ŞEBEKEYE YÜKSEK DOZDA KLORLAMA YAPILACAK

Bu arada ilçedeki su şebekesindeki kontaminasyonun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve su kesintileri nedeniyle şehir su depolarında kısa süreliğini çok yüksek dozda klorlama yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şehir suyunu içme, yemek hazırlama ve çamaşır yıkama amaçlı kullanılmamaları yönünde bilgilendirildiği uyarıda su depoları ve güneş enerjisi depolarının da boşaltılarak temizlenmesi istenildi.