Sendikacıya boşanma aşamasındaki eşinden 3 kurşun

Zonguldak'ta, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi 45 yaşındaki Hülya Arslan tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Bacakları ve kalçasına 3 kurşun isabet eden Arslan, tedaviye alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçilerinin örgütlü olduğu GMİS'te Genel Sekreter olan Hakkı Arslan, 2011'de ikinci evliliğini yaptığı ve bir süre önce boşanma davası açtığı Hülya Arslan ile tartışmaya başladı. Hülya Arslan, tartışma sırasında eline geçirdiği tabanca ile eşine ateş etti. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, bacakları ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Hakkı Arslan'ı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle sinir krizi geçiren Hülya Arslan ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.



Hakkı Arslan, hastanede polise verdiği ilk ifadesinde eşi ile tartıştıklarını söyledi. Hülya Arslan ise ifadesinde eşinin kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.