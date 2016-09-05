Bayramda bu otobüslere dikkat! Sakın binmeyin...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacakları korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyaran TOFED Başkanı Birol Özcan, "İstanbul'da şu anda yaklaşık 500 otobüs her gün korsan taşımacılık yapıyor" dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, Büyükİstanbul Otogarı'nda normal zamanlarda günde 2 bin, bayram gibi özel günlerde ise 3 bin otobüsün çıkış yaptığını söyledi. Otobüs firmalarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yolcuların sıkıntı yaşamaması için ek seferler koyarak gerekli önlemleri aldığını belirten Özcan, "Bayram gibi özel günlerde otogarda yoğunluk yaşanıyor. Buradan 81 ile yolcu taşıyoruz. 3 bin otobüsün giriş çıkış yaptığı bir yer. Bu çok büyük bir sayı. Otobüslerin kuzey ve güney giriş çıkışları var." dedi.

Özcan, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşları korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyararak, şu bilgileri verdi:

LASTİKLERİ NASIL, ÇİFT ŞOFÖR GİDİYOR MU?

"Sektörün önemli sorunlarından birisi korsan taşımacılık. T-1 belgeli otogarlardan çıkış yapan otobüs, kontrollü kalkıyor. Trafik kontrolünden, takometreden geçiyor. Kalkışından, varacağı T-1 belgeli otogara kadar kontrollü gidiyor. İstanbul'da şu anda yaklaşık 500 otobüs her gün korsan taşımacılık yapıyor. Bunlar mahalle aralarından kalkıyor. Artık öyle bir şey oldu ki Anadolu'daki şehirlerde kim hakimse oradan otobüs kaldırılıyor. Mahalle arasında bir yazıhane tutuyorlar. Otogara girmeden, çıkış belgesi almadan gidiyorlar. Bunların lastikleri nasıl, çift şoför gidiyor mu? Takometresi var mı? Bunun kontrolünü yapmıyorlar. Özellikle illerde belediyelerin ve güvenlik güçlerinin bu kontrolü yapması lazım."

Özcan, yurt dışında yaşayan ve bayram için Türkiye'ye gelenlerin memleketlerine ulaşmak için zaman zaman "Otobüslerde yer bulamayız" endişesiyle bir iki aile bir araya gelerek, öğrenci taşıyan, servis yapan, ya da hat minibüslerini kiraladığını ifade ederek, "Mesela, buradan kalkan minibüs Van'a, Elazığ'a, Samsun'a nasıl gidecek tek şoförle. Bu minibüsleri tutmasınlar. Koltuk adedimiz ve otobüs sayımız yetiyor. Gelsinler kontrollü otogarlardan kalkan otobüsler için bilet alarak gitsinler. Bu çok önemli. Özellikle belirtmek istiyorum minibüsle yola çıkmasınlar, yolları da kapatıyorlar, kaza yapıyorlar" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 500 OTOBÜS KORSAN TAŞIMACILIK YAPIYOR

Özcan, yapılan araştırmaların belgeli otobüslerin ölümlü kaza oranının çok düşük olduğunu ortaya koyduğunu ve bu konuyla ilgili her yıl ilgili bakanlıklarından bilgi aldıklarını vurguladı.

D-1 taşımacılığı yapan tüm firmaların araçlarında, 2015 yılında meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren yolcu sayısının 42 olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Bakın 8 bin 500 otobüs şehirlerarası çalışıyor. Korsanlar hariç. Ramazan Bayramı'da otobüslerimiz kaza yapmadı ama bir otobüs kaza yaptığında o bize mal ediliyor. Oysa o korsan taşımacılıktır. Haliç'ten, esenler'den, Eyüp'ten köylere, ilçelere şehirlere kalkıyor. İstanbul'da şu anda yaklaşık 500 otobüs her gün korsan taşımacılık yapıyor. Bunların hepsini tespit ettik, ilgili makamlara bildirdik. Bu korsan taşımacılık özellikle Kurban Bayramı gibi özel günlerde daha yoğun oluyor. Çünkü mahallesinden kalkıyor ve yolcuyu ilçesine, köyüne ya da gittiği şehirde mahallesine kadar götürüyor, otogara girmiyor. Bu da yolcunun hoşuna gidiyor."

TOFED Başkanı Özcan, yolcuların güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, ek seferlerle Kurban Bayramı'nda günde 3 bin otobüsle hizmet vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcularımız korsan taşımacılığı tercih etmesin. Otogardan kalkan ve güvenli olan 8 bin 500 otobüsü tercih edin. Bizdeki otobüsler 5 yaşına geldi mi satılıyor. Bunları kullansınlar. Şikayetleri olursa da bize bildirsinler. Otobüs firmaları düzenli şekilde çalışıyorlar ve rekabet halindeler. Hepsi birbirinden daha kaliteli ikramlar vererek yolcu çekmeye çalışıyor. Otobüslerimiz konforlu. İnternet ve televizyon var."