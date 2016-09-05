Ev sahibinin hırsızlık iddiasını polis çürüttü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, gündüz vakti çilingir yardımıyla girilen evdeki eşyaların hırsızlar tarafından ev sahibinin boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bilgi verilerek götürüldüğü ortaya çıktı.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi 44 numaralı binada 27 Ağustos Salı günü meydana gelen olayda, ev sahibi S.O. evine gündüz vakti çilingirle giren hırsızların eşyaların büyük bir bölümünü kamyona yükleyerek götürdüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Eşyalarının ardından döktüğü gözyaşıyla gündeme gelen S.O'ya Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından eşya yardımı yapılmıştı.



POLİS OLAYI AYDINLATTI



S.O'nun hırsızlık iddiasını araştıran Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.O'nun boşanma davası devam eden eşi H.O'ya ulaştı. H.O., alınan ifadesinde aralarında boşanma davası devam eden eşinin kendisine haber göndererek evde bulunan eşyalarını almasını istediğini, kendisinin de nakliyatçı çağırıp eve geldiğinde kapının kilitli olması nedeni ile çilingir çağırıp evde bulunan sadece kendisine ait olan eşyaları alıp kamyonete yükleyerek annesinin evine götürdüğünü, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, haberde iddia edilen 20 bin TL para ile 800 kilogram zeytinyağını çalmadığını beyan etti.