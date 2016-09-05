O roketi ya UFO ya İHA düşürdü!

İsrail yapımı haberleşme uydusu Amos-6’yı uzaya taşıyan Falcon 9 roketi, geçen hafta ABD’deki testlerde patlamıştı. İnternetteki görüntülerinde, patlamadan önce roketin üstünde tanımlanamayan bir cismin görülmesi kafaları karıştırdı

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan "uzay taşımacılığı" şirketi SpaceX firmasının Falcon 9 roketi, Cape Canaveral üssünde test sırasında patlamıştı. Uzaya İsrail yapımı Amos-6 uydusunu götürmeyi hedefleyen roketin, motorlarındaki statik ateşleme testi sırasında patladığı belirtilmişti. Sosyal medya devi Facebook'un Afrika'ya hızlı internet sağlamak için uzaya göndermeyi planladığı uydunun imha olması, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Perşembe günü gerçekleşen patlamanın görüntüleri yakından incelendiğindeyse, şüphe çekici detaylar ortaya çıktı.

GÜMÜŞ RENKLİ CİSİM GELİYOR

Patlamadan hemen önce, Falcon 9 roketinin hemen üzerinde tanımlanamayan bir hava cismi görüldü. İnternet kullanıcıları bu cismin bir UFO (Tanımlanamayan uzay cismi), bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ya da bir kuş olabileceğini söylerken, sıra dışı patlamanın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnternette yayımlanan görüntülerde, Falcon 9'un kalkış anından hemen önce kadraja bir cisim girdiği görülüyor. Cismin kısa sürede Falcon 9'a yaklaşmasından yola çıkan izleyiciler, bu uçan objenin "şaşırtıcı derecede hızlı hareket ettiğini" söylüyor. Cisim tam Falcon 9'un üzerinde uçmaya başlarken, uzay aracının tepe noktasına yakın bir yerde alevler çıkmaya başlıyor. Tanımlanamayan cismin de tıpkı roket gibi alevlere kapıldığı görülüyor. Nispeten küçük, dairesel bir yapıya sahip ve gümüş renkli olan cismin, alevlerin içinde kaybolduğu görülüyor. Peki Falcon 9 sabote mi edildi? Eğer öyleyse bu saldırıyı kim yaptı?

HEDEF İSRAİL UYDUSU MU?

Patlamanın asıl hedefinin İsrail merkezli IAI'nın (Israel Aerospace Industries) ürettiği Amos-6 uydusu olduğu öne sürülüyor. Komplo teorilerini araştıran kimi internet siteleri, İsrail ordusunun Amos- 6 uydusuna yeni bir silah ya da gözlem cihazı gizlemiş olabileceğini iddia etti. Fransızca yayım yapan Numidia-Liberum adlı blogda "İsrail bu uydunun içine ne yerleştirmiş olabilir? Belki de bir lazer silahı. Falcon 9, bundan dolayı hedef alınmış olabilir" ifadeleri yer aldı. Uzmanlardan görüş alan kimi yayın organlarında, Falcon 9'un üçüncü katında kısa-devre kaynaklı bir sorun yaşanmış olabileceği fikri de öne sürüldü. Facebook yetkilileri, 190 milyon dolar maliyeti olan projenin, patlama dolayısıyla ertelendiğini duyurdu. Elektrikli arabalar ve tekrar kullanılabilir uzay mekiklerine yaptığı yatırımla bilinen girişimci işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X'in yetkilileri ise, kazanın sebebini araştırmaya devam ettiklerini duyurdu. Konuyla alakalı araştırmaya bu sefer ABD'li güvenlik yetkililerinin de katıldığı belirtildi. İngiltere merkezli Express gazetesinin internet sitesinde, Space X'e ait uzay araçlarının daha önce de defalarca kaza kurbanı olduğu, ancak bu seferki patlamanın sebebinin diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar büyük bir merakla beklendiği yorumu yapıldı.

UÇAN CİSİM YAKLAŞIYOR

Roketin kalkış anından hemen önce yanına bir cisim uçarak yaklaşıyor.



TAM TEPESİNDE PATLADI

Cisim roketin tepe noktasına yaklaştığında Falcon 9 alevler içinde kalıyor.



YANARAK YOK OLDU

Roket yandıktan sonra tanımlanamayan cisim de yanarak yok oluyor