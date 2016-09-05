Otobüste sigara içmek isteyen genci döverek öldürdüler

Niğde'de sinir hastası olan 19 yaşındaki genç, iddiaya göre, otobüste sigara içmek isteyince öldüresiye dövülerek yol kenarına atıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İstanbul'dan Adana'ya gitmek için bir otobüs şirketinde yolculuk eden sinir hastası Erdal Dal (19), otobüste sigara içmek isteyince muavinlerle tartıştı. Tartışmasının ardından muavinler Erdal Dal'ı otobüs hareket halinde iken Ulukışla D-90 karayolunda yol kenarına attı. Güzergahta yol denetlemesi yapan trafik polisleri, yol kenarında hareketsiz halde yatan genci görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dal, Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesine alınan Erdal Dal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE: "SİNİR HASTASI OLDUĞU İÇİN SİGARA İÇMEK İSTEDİ"



Erdal Dal'ın Adana'da yaşayan ailesi de olayla ilgili haber aldıktan hemen sonra Niğde Devlet Hastanesi'ne geldi. Yeğeninin sinir hastası olduğu için sigara içmek istediğini söyleyen Amca Hasan Dal, adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Amca Hasan Dal, ayrıca olayla ilgili olarak görgü tanıklarının çelişkili ifadeler verdiğini öne sürdü.

"OĞLUMU PARÇALAMIŞLAR"



Anne Türkan Dal ise, "Özgecan nasıl olmuş benim oğlumu da öyle yapmışlar. Oğluma sadece bir tecavüz etmedikleri kalmış. Oğlumu parçalamışlar. Onlar da Allah'tan bulsunlar. Yetkililer gerekenleri yapsınlar oğlumu bu duruma getirenlerden şikayetçiyim. Onların idamını istiyorum. Benim oğlum çok akıllı birisiydi. Tedavi görüyordu. 2 senedir ben ona bakıyordum. Ben çocuğumu onlar dövsünler diye mi büyütmüşüm" diye konuştu. Anne Türkan Dal, hastane önünde Kürtçe ağıtlar yaktı.