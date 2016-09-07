Yürüme engelli vatandaş sokak ortasında darp edildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde bir engelli vatandaş sokak ortasında alkollü bir şahıs tarafından darp edildi. Darp edilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 2 Eylül günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayati Sivrier isimli engelli vatandaş tekerlekli sandalyeyle kaldırımda ilerlediği sırada K.A. isimli bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı fark eden çevredeki vatandaşlar ise K.A.'yı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, K.A.'yı gözaltına aldı. Darp edilerek yaralanan Hayati Sivrier ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı hafif yaralarla atlatan Sivrier'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Engelli vatandaşın saldırıya uğrama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yolda ilerlemeye çalışan engelli Hayati Sivrier'e, alkollü olduğu öğrenilen K.A. isimli şahıs önce tekme atıyor. Daha sona Sivrier'in omuzlarından tutarak bir iş yerinin vitrinine sürüklüyor. Bu sırada bazı duyarsız vatandaşların duruma müdahale etmemesi de dikkat çekti. Bu sırada bir vatandaş da Sivrier'i darp eden K.A.'yı tutup dövmeye başlıyor. Başka vatandaşların kavgaya karışması ile olay linç girişimine dönüşüyor. Bu esnasında çıkan arbedede engelli vatandaş Sivrier, sandalyesiyle birlikte kaldırımdan düşüyor. K.A.'yı da yere yıkan vatandaşlar, şahsı defalarca tekmeliyor. Bütün bu yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.



Öte yandan olayın ardından engelli vatandaş Hayati Sivrier'in şikayetçi olduğu, ayrıca da K.A. isimli şahsın sabıkalı olduğu ve geçtiğimiz aylarda bir polisi bıçakla yaraladığı öğrenildi.