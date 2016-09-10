Sürücüye ‘radar tuzağı’ sona erdi

SABAH ve aHaber’in ısrarlı yayınları sonucu, TEDES kaldırıldı. İçişleri Bakanı Soylu dün yaptığı açıklamada “Tuzak gibi kurulan elektronik radar uygulaması bitti” dedi

Bazı şirketlerin haksız kazanç kapısına dönüşen ve adeta sürücülere tuzak kuran Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulaması SABAH ve aHaber'in ısrarlı yayınları sonucu kaldırıldı. Pilot olarak seçilen 7 ilde bulunan ve sadece Ordu'da bir yılda yarım milyona yakın araca ceza kesilen Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi, 18 Kasım 2015 tarihinde ilk olarak Ordu'da hayata geçti. Sistem, daha sonra Tekirdağ'ın Çorlu, Uşak'ın Banaz, Çorum'un Osmancık ilçeleri ile Gaziantep, Kayseri, Edirne ve Bilecik'te kuruldu. Sistemden belediyelerin pay alması ise diğer belediyelerin de iştahını kabarttı. Sistemi gelir kapısı olarak gören birçok belediye nasıl kurulduğunu ve nasıl işlediğini öğrenmek için Ordu'da inceleme yaptı. Bu çerçevede Manisa, Trabzon, Samsun, Denizli, Malatya, Eskişehir ve Bursa ve Aydın'da da belediye meclisleri tarafından büyükşehir belediyelerine yetki verilirken, bazı büyükşehir belediyeleri ile emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandı.

SADECE ORDU'DA 468 BİN MAĞDUR

Ancak uyulması fizik kurallarına aykırı tabelalarla kurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi, adeta sürücülere tuzağa dönüştü. Ordu'da 18 Kasım'da hizmete giren TEDES, Ünye ilçesi girişinden başlayarak kurulan 9 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi ışık ve hız ihlallerini görüntülü ve fotoğraflı olarak tespit etmeye başladı. Tabelada 110 kilometre olan hız limitinin, 150 metre sonra 50'ye ya da bir anda 30'a inmesi nedeniyle adeta sıralı tuzak gibi kurulan sistem ile bu yoldan geçen sürücülere çok sayıda ceza kesildi. Fizik kurallarına aykırı olarak kurulan, sosyal medyada klibi çekilen, hatta adına şarkılar yazılan TEDES'ten, 280 TL'den başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar radar cezası yiyen mağdurlar oluştu. Kaçışı olmayan ve sadece Ordu'da, 10 ayda 468 bin sürücüyü ağına düşüren tuzak, vatandaşlardan da büyük tepki gördü. Benzer şekilde Çorum Osmancık'ta bulunan TEDES için ise sürücülerin tepkileri üzerine alınan kararla hız limiti yükseltildi. Çorum Valisi Necmettin Kılıç da Osmancık'ta kurulan TEDES'in vatandaşlara adeta tuzak kurduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımızın tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Bu sistemi tuzak olmaktan çıkartıyoruz. Hız limitini 50'den 70'e çıkardık" açıklaması yaptı.

MÜJDEYİ BAKAN SOYLU VERDİ

TEDES'le ilgili beklenen müjde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Dün elektronik radar sistemi uygulamasının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Hükümetimiz yeni bir düzenleme yapmıştır. Bugün (dün) Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 11 gün içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen protokolü imzaladık. Tuzak gibi kurulan elektronik radar uygulaması sona ermiştir" dedi.