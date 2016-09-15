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Akhisar sallanmaya devam ediyor

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 15:11
Akhisar sallanmaya devam ediyor
Akhisar sallanmaya devam ediyor

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 'nın birinci günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki in ardından dört günde toplam 151 kez sarsıntı yaşandı.

Akhisar İlçesi'nde 12 Eylül Pazartesi meydana gelen ve ve Çanakkale'de de hissedilen ilk den sonra 151 kez çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşandı. Akhisar'da bayramın birinci günü saat 11.26'da Kayalıoğlu Mahallesi merkezli 5.0, saat 12.29'da Kapaklı Mahallesi merkezli 4.6, saat 13.05'te yine Kapaklı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre en son sarsıntı bugün saat 11.15'te meydana geldi. Ballıca merkezli 3.8 büyüklüğündeki deprem Akhisar ve diğer mahallelerinde hissedilirken can ve mal kaybı yaşanmadı.

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