21 günde evlenip 10 ayda bitirdiler

10 ay önce sade bir törenle evlenen Helin Avşar ile Serhan Bora dün anlaşmalı olarak boşandı. Çift, 27 Eylül'de mahkemeye başvurmuştu. Taraflar anlaşmalı olarak açılan davanın ilk duruşmasına mazeret bildirerek katılmamıştı. Dün görülen duruşmaya Bora ile Avşar ve taraf avukatları katıldı.



'KIRGIN VE KÜS DEĞİLİZ'

15 dakika süren duruşmada söz olan Avşar, "Boşanmanın sonuçları konusunda anlaştık. Maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebim yok" dedi. Bora da boşanmak istediğini hâkim karşısında bir kez daha tekrarladı. Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışı konuşan Avşar, "Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Ev içinde sonradan çıkan huylar, fazla uyuşmamamız, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Ayrılmanın da Allah hayırlısını nasip etsin. Hiçbir kırgınlığımız küskünlüğümüz yok. Kötü şekilde ayrılmadık. Birbirimizden maddi manevi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı gibi taleplerimiz olmadı" dedi.