Antalya’da tonlarca altın bulundu iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya’da tarihi Likya Yolu Göynük Kanyonu üzerinde jandarmaya yapılan kaçak define kazısı ihbarı heyecan yarattı. Dört kişinin gözaltında olduğu olayla ilgili inceleme sürüyor

ANTALYA'NIN Kemer ilçesi Üçoluk mevkiindeki tarihi Likya Yolu Göynük Kanyonu üzerinde jandarmaya yapılan kaçak define kazısı ihbarı heyecan yarattı. Özel bir kamera ile yapılan tespitlerde külçe altın olduğu düşünülen nesnelerin tespit edildiği iddiası sonrası ilçede hareketli saatler yaşandı. İddialar üzerinde Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü özel bir heyeti bölgeye gönderdi.

ÖZEL KAMERA İLE İNCELEME

Süreç, bölgede kazı yapmak için Müze Müdürlüğü'nden izin talebinde bulunup alan Süleyman Çiçek adındaki define arayıcısı ile 4 kişinin bölgedeki antik alanda patlatma yapması ve jandarma tarafından gözaltına alınmasıyla başladı. Gözaltına alınan kişilerin teknik takipte oldukları öğrenildi. İddialara göre, kazı yapmak isteyen ekip, bölgede çay bardağı büyüklüğünde bir delik açarak özel bir kamerayla yeraltında inceleme yaptı. İncelemede 'altın gibi parıldayan' nesneler tespit etti.

JANDARMA KORDONU

Bunun üzerinde kazı için patlayıcı hazırlayan ekip, SİT alanında kazı için resmi izin isteyince gözaltına alındı. Bölgede jandarmanın da kamera ile inceleme yaptığı ve parlayan nesneleri tespit ettiği belirtildi. Konuyla ilgili incelemeler sürerken, olay hızla yayılarak adeta bir şehir efsanesine dönüştü. İddialar arasında buluntunun 20 ton altın olduğu iddiası da yer aldı. Başka bir iddiaya göre ise tespit edilen altının miktarı 50 tonu buluyor. Yaşanan gelişmeler üzerine, Kemer Cumhuriyet Savcılığı, bölgeye giriş yasağı koydu. Kemer ilçesi Üçoluk mevkiindeki tarihi Likya Yolu Göynük Kanyonu üzerindeki kazı bölgesine giriş çıkışlar jandarma tarafından yasaklandı ve bölge kordon altına alındı. Kemer Jandarma Komutanlığı'nda sorgulaması süren 4 kişinin yanı sıra kaçak olan 4 kişinin daha arandığı öğrendi.

İHTİMALDE VAR TUZAKTA

Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, konuyla ilgili ekiplerin iki gündür bölgede inceleme ve kazı çalışması yaptığını söyledi. Acar, "Çalışmalar bitmeden bir şey söylemek yanlış olur. Çalışmalar bitince detaylar ve gerçekler ortaya çıkar" diye konuştu.

Sabah muhabirinin ulaştığı Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ise, bölgede ekiplerin incelemelerinin devam ettiğini ve açılan delik ile parlayan cisimlerin doğru olduğunu söyledi. "Bölgede altın var mı?" sorusu üzerine Demirel, "Bu bölgede sürekli kaçak kazılar yapılıyor. Ancak bugüne kadar bir altın bulunması olayına rastlamadık. İlk tahminimize göre bu görüntüler define avcıları tarafından açılan delikten içeriye atılmış bir parlayıcı ve altın görüntüsü veren madde olabilir. Çünkü bir define avcısı başka birilerini tuzağa düşürmek için böyle çalışma yapabiliyor. Bizde oluşan kanı bu noktada. Ancak ekiplerimizin yaptığı inceleme ve bulgulara göre yapılan patlama sonunda altın bulunma ihtimali de kuvvetlendi " dedi.

ÇARPICI İDDİALAR

Konuyla ilgili çarpıcı bir diğer iddia ise FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Akın İpek'in kaçırdığı altınlarının bulunduğu yönünde. Daha önce de Akın İpek'e ait 18 ton altının İpek'in TMSF'nin el koyduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelinde bulunduğu iddia edilmişti.