Dilge'nin ailesinden şok iddia: Taksici suçu üstlendi...

İstanbul'da genç kimyager Dilge Şen'e (28) çarparak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan ve tutuklanan taksicinin, yakın bir akrabasının suçunu üstlendiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Dilge Şen'in ailesi "O saatte, o yaşta bir kişi, arabayı o hızla kullanamaz. Ayrıca panik atağı var. O süratle gitmez" dedi. Taksicinin olayı anlattığı ifadelerinde de olayın kamera görüntülerine göre bazı net çelişkiler bulunduğu ve ifadesinde anlattıklarının kamera görüntüleri ile uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan ve İstanbul'da bir kimya fabrikasında 18 Aralık'ta işe başlayan Dilge Şen (28), geçtiğimiz hafta Kartal'da karşıdan karşıya geçerken bir taksinin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kartal Dragos Sahili'ndeki bir kafede arkadaşı ile buluşan ve evine döndüğü sırada Dilge Şen'e çarpan taksinin plakası alınamamıştı. Şen'in ölümü ailesini ve çevresini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Polisi, olay yerinin çevresinde bulunan kamera kayıtları ve MOBESE görüntülerini inceleyerek kaçan aracın sürücüsünü kısa sürede yakaladı. Kaçan taksi, kazada kırılan sağ ön farından belirlendi.



KIRIK FARDAN TESPİT EDİLMİŞTİ



İncelenen kamera kayıtlarında olaydan sonra sağ ön farı yanmadığı saptanan taksiyi bulabilmek için çalışma başlatan İstanbul Polisi, aracı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buldu. Taksici Mesut Y.'nin (60) izine ulaşan polisler, Mesut Y.'yi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taksici Mesut Y. tutuklandı fakat Şen'in yakınları, Şen'e çarpan taksiyi bir başkasının kullandığını ve Mesut Y.'nin yaşından dolayı birisini korumak için suçu üstlendiğini "O saatte, o yaşta bir kişi arabayı o hızla kullanamaz" diyerek ileri sürdü. Ayrıca panik atak olan Mesut Y.'nin hastalığından ötürü o kadar süratli araba kullanmayacağının altı çizildi. Taksicinin olayı anlattığı ifadelerinde de kamera görüntülere göre bazı çelişkiler bulunduğu ve ifadesinde anlattılarının görüntülerle uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Mesut Y.'nin suçu üstlenmiş olabileceğine dair kuvvetli bulgular olduğu ifade edildi.



"AKRABASI VURDU" İDDİASI...



Yakalanan ve ifadesinde "Rahatsızlığım vardı" diyen taksici Mesut Y.'nin yakın bir akrabasının suçunu üstlenmiş olabileceği ve para karşılığında tutulmuş olabileceği de belirtildi. İddialar üzerine inceleme başlatıldı. Derinleştirilen soruşturmanın sürdüğü ve olayda aracı kimin kullandığına dair net tespitin ilerleyen günlerde yapılabileceği ifade edildi. İki ayrı üniversite bitiren ve çevresi tarafından çok sevilen genç kimyagerin babası Aydın Şen "Yurt dışında mesleğiyle ilgili ikinci bir bölüm daha okudu. Neşeli bir yapısı ve dolu dolu bir yaşantısı vardı. Boş zamanlarında hayvan barınaklarına gider, hayvanlar için maddi ve manevi yardımcı olurdu" demişti. Aile şimdi gerçek suçlunun cezasını çekmesini istiyor.