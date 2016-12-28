Hac kayıtları bugün başlıyor

HACCA 2017'de gitmek isteyip ilk kez kayıt yaptıracaklar için takvim bugün başladı. Kayıt işlemleri 6 Ocak 2017'ye kadar sürecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http:// hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek. AA