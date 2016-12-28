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lar bu kez de halk ü çaldılar

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 11:25
Hırsızlar bu kez de halk otobüsü çaldılar
Hırsızlar bu kez de halk otobüsü çaldılar

İstanbul ’de bir özel halk üne giren lar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otobüsle kaza yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Aralık Cumartesi günü 'de yaşandı. Gece 01.00 sıralarında ü evinin önüne park eden şoför, evine gitti. Bir süre sonra otobüsü gözüne kestiren iki , harekete geçti. Otobüse giren hırsızlardan biri şoför mahalindeki çantayı karıştırmaya başlarken, diğer hırsız da otobüsün kapısında gözcülük yaptı. Birkaç dakika sonra yedek anahtarı bulan hırsızlar, otobüsü çalıştırıp hareket etti. Ancak Kurtköy civarında kaza yapan hırsızlar, otobüsü bırakarak kaçtı. Zanlılar, ertesi gün yine başka bir otomobili çalmaya çalışırken polis tarafından suç üstü yakalandı.

OTOBÜS HIRSIZLIĞI KAMERADA

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otobüse giren hırsızlar, önce el feneriyle otobüsün içerisinde keşif yapıyor. Hırsızlardan biri şoför mahalline yönelirken, diğer hırsız ise gözcülük görevini üstleniyor. Bu sırada otobüsün bulunduğu caddeden arabaların geçtiği ve hırsızların ifşa olmaktan hiç endişe etmeden devam etmesi dikkat çekiyor. Otobüsü çalıştırmak için uğraşan hırsız, kamerayı fark edince görüş açısını kör noktaya çeviriyor.

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