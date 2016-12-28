Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bursa, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın iç kesimlerinde ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerindeki kar yağışının yoğun olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

KAR GELİYOR... OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacak ve Marmara'nın doğusu iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.







YOĞUN KAR UYARISI





Yağışlar, Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi, tipi, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışlar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU





MARMARA BÖLGESİ: Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul çevreleri ve zamanla Edirne dışında bölge geneli yağışlı geçecek. Genellikle yağmur, Trakya kesimi ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar, gece saatlerinden itibaren Bursa, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın iç kesimlerinde yoğun kar, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Rüzgar, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek.



EGE BÖLGESİ: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimi ile Kütahya çevreleri ve zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve gece saatlerinden sonra ise Antalya ve Isparta'nın doğu kesimleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek yağışlar, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgar, kıyılarda güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney, Konya ve Kırıkkale'nin batı kesimlerinde, gece saatlerinde ise bölgenin güney ve batısı ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar, gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) esecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu, akşam saatlerinden itibaren Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Hakkari çevreleri, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevreleri kar yağışlı geçecek. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar, batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu. (6)



İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. (8)



ADANA Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il geneli yağmurlu geçecek. Yağışlar, gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. (14)



ANTALYA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçecek. Yağışlar, gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. (12)



ANKARA: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. (1)



SAMSUN: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu. (9)



ERZURUM: Çok bulutlu. (-1)



DİYARBAKIR: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı. (9)