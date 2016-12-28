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Soğuk havalarda evsizleri İBB'ye bildirin!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 14:36
Soğuk havalarda evsizleri İBB'ye bildirin!
Soğuk havalarda evsizleri İBB'ye bildirin!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bununla beraber hava sıcaklığında da sert düşüş yaşanacak. Dışarıda yaşayan evsizleri görmezden gelmeyin. Yapmanız gereken sadece cep telefonunuzdan 3 tuşa basmak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 çağrı merkezine, 112 Hızır Acil'e ya da 155 Polis İmdat'a ulaşarak evsiz kişilere yardım eli ulaştırabilirsiniz.

KAPALI SPOR SALONLARINDA AĞIRLANIYOR, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR

Belediye ekipleri, kış soğuklarında dışarıda kalan vatandaşları toplayarak kapalı spor salonlarında ağırlıyor. Kimsesizler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra banyo, elbise, yemek ihtiyaçları karşılanıyor. İhtiyaçları karşılanan vatandaşlar kendi istekleriyle barınma noktalarından ayrılabiliyor.

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