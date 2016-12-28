Valilikten flaş açıklama geldi! Karaman'da kar tatili uzatıldı mı?

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, Perşembe ve Cuma günü de tatil edildi. İşte milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kar tatili haberinin detayları...

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olması ve yarında devam etmesi beklenen yağış nedeniyle akıllara''yarın okullar tatil olacak mı'' sorusu geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 29 Aralık Perşembe okulların tatil olduğu illeri bu başlık altından takip edebileceksiniz. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılması durumunda haberimizde olacak.



YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ile öğrencilerin gözleri Valiliklerden yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Yarın beklenen şiddetli yağış nedeniyle şimdiden sosyal medyadan tatil bekleyen öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil haberleri geldikçe bu başlık altından olacaktır.

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Meteoroloji dün de İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR SAATİ BELLİ

İstanbul hava durumu kar saati belli meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu gece başlayacak ve 3 gün boyunca etkili olacak. İstanbul hava durumu saatlik tahmin meteoroloji açıkladı. İstanbul'a bu gece kar geliyor ve 3 gün boyunca etkili olacak. Beklenen kar yağışı saat 01.00'de başlayacak yarına dikkat!

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? - KONYA VALİLİĞİ



29 Aralık Perşembe günü devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile Konya halkı yarın okulların tatil olmasını istiyor. Sosyal medyadan da birçok paylaşım yapan öğrencilerin beklediği haber henüz gelmedi. Son dakika bir tatil açıklaması olduğu durumda bu başlık altından öğrenebileceksiniz.

KARAMAN'DA OKULLAR 2 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ



Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, ''İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür'' denildi.

Kastamonu'da 98 yolun açılması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle trafiğe kapan 2039 köy yolu trafiğe açıldı, kapalı olan 98 köy yolunun açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, il genelinde çok sayıda köy yolunun trafiğe kapanmasına yol açtı.

Kar yağışı nedeniyle kapan 2039 köy yolu trafiğe açıldı, 98 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ve il özele idare ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti