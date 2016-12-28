Yarın okullar tatil olacak mı? 29 Aralık Perşembe günü tatil olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere birçok il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Gelen bu bilgilerin ardından ise gözler ''yarın okullar tatil olacak mı'' sorusunun cevabına çevrildi. 29 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olması ve yarında devam etmesi beklenen yağış nedeniyle akıllara''yarın okullar tatil olacak mı'' sorusu geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 29 Aralık Perşembe okulların tatil olduğu illeri bu başlık altından takip edebileceksiniz. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılması durumunda haberimizde olacak.



YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ile öğrencilerin gözleri Valiliklerden yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Yarın beklenen şiddetli yağış nedeniyle şimdiden sosyal medyadan tatil bekleyen öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil haberleri geldikçe bu başlık altından olacaktır.



İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Meteoroloji dün de İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR SAATİ BELLİ

İstanbul hava durumu kar saati belli meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu gece başlayacak ve 3 gün boyunca etkili olacak. İstanbul hava durumu saatlik tahmin meteoroloji açıkladı. İstanbul'a bu gece kar geliyor ve 3 gün boyunca etkili olacak. Beklenen kar yağışı saat 01.00'de başlayacak yarına dikkat!

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.