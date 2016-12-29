BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.