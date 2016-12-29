Bursa Hayvanat Bahçesi’nde doğum mutluluğu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde son bir ay içinde zebraların 4, nesli tükenmekte olan marmoset maymununun ise bir yavrusu oldu. Hayvanat bahçesinin konukları arasında yer alan zebraların sayısı, yeni doğumlarla bir ay öncesine göre 7'den 11'e yükseldi. 4 yeni yavrunun yanı sıra bir zebranın daha doğum yapması bekleniyor. Öte yandan dünyada nesli tükenmek üzere olan ve Türkiye'de zor bulunan "marmoset maymunu"nun da bir yavrusu oldu. Koruma altında olan, yemleri ısıtılarak verilen özel cins dişi maymun da "Kıvırcık" adı verilen yavrusuyla, ısıtılmış alanda tutuluyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 110 türden bin 100'ün üzerinde hayvan barınıyor.