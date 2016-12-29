Denizli'de okullar tatil mi? - 29 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Denizli'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu haberlerin ardından ise gözler ''Denizli'de okullar tatil mi'' sorusunun cevabına çevrildi. Dün akşam saatlerinde ise Denizli Valiliği'nden açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan kar yağışı Denizli'de de etkisini gösteriyor. Dün akşam saatlerin öğrenci ve velilerin gözü kulağı Denizli Valiliği'ne çevrilmişti. ''Denizli'de okullar tatil mi'' sorusu bir anda gündem haline geldi. Denizli'de hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...



DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla bazı ilçeler ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Babadağ, Güney, Acıpayam ve Çameli ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi dışındaki okullar ile taşımalı öğrenciler, Pamukkale ilçesinde Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardıç mahallelerindeki okullar, Çardak ilçesinde Söğüt Mahallesi ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi."



Bolu

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.

Kırıkkale

Kırıkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yozgat

Yozgat'ta, kent merkezi ve bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları belirtildi.