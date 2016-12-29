İstanbul’da beyaz alarm

İstanbul'da dün geceden itibaren beklenen yoğun kar yağışı Büyükşehir Belediyesi'ni alarma geçirdi. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. Meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlatan Baraçlı, vatandaşlara da araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yaptı. Baraçlı, şunları söyledi: "Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, 245 bin ton tuz da karla mücadeleye hazır." Bu arada sokakta yaşayan 485 vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksi'nde misafir edildi. Evsiz vatandaşların barınma, yiyecek, giyecek, sağlık, temizlik ihtiyaçları karşılanıyor. Türk Hava Yolları (THY), bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 23 seferin yapılamayacağını duyurdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü de, Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını açıkladı.