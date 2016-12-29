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İstanbul'da dehşeti!

AJANSLAR
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 10:21
İstanbul'da vinç dehşeti!
İstanbul'da vinç dehşeti!

İstanbul'da Beylikdüzü ve Maltepe'de devrildi... sonrası trafik durdu.

Maltepe'de freni patladığı öne sürülen li kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi. 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi.Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.

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BEYLİKDÜZ'NDE DE VİNÇ DEVRİLDİ

Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, nin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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