İstanbul'da vinç dehşeti!

İstanbul'da Beylikdüzü ve Maltepe'de vinç devrildi... Kaza sonrası trafik durdu.
Maltepe'de freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi.Kaza 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi.Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN!
BEYLİKDÜZ'NDE DE VİNÇ DEVRİLDİ
E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.