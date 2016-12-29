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Nuh’un gemisi gibi karavan!

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
Nuh’un gemisi gibi karavan!
Nuh’un gemisi gibi karavan!

Antalya Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, S.Y.'nin kullandığı bir karavanı durdurarak arama yaptı. Aramada karavandaki kutu ve kafes içinde iki örümcek maymunu ile 2.5 metre uzunluğunda piton ele geçirildi. Yetkililer, el koydukları hayvanları Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na teslim etti. Sürücü S.Y. ve yanındaki M.E.G. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. İfadelerinde maymunları ve pitonu sirklerde kullandıklarını söyleyen S.Y. ve M.E.G., serbest bırakıldı.

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