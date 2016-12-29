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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 06:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 06:48
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kars-Ankara seferini yapan Ergün Gökçe (52) yönetimindeki 06 NT 902 plakalı otobüs, Sivas-Yozgat karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 34 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular, otobüsün şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.

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