Son Dakika Haberi: Sinop'ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler kaza bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.