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Son Dakika Haberi: 'ta yolcu ü kazası: Ölü ve yaralılar var

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 07:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 07:42
Son Dakika Haberi: Sinop'ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika Haberi: Sinop'ta yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

'ta yolcu ü a yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler kaza bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Bir seyahat firmasına ait yolcu ü, 'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında a yuvarlandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

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