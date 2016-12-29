Tüp bebek merkezi skandalı

Hollanda’da hizmet veren bir yapay döllenme kliniği, 26 anne adayının yumurtalarının yanlış baba spermleriyle döllenmiş olabileceğini açıkladı

Hollanda'daki bir tüp bebek merkezi tarafından yapılan açıklama, 26 aileyi şoke etti. Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nisan 2015-Kasım 2016 tarihleri arasında 26 anne ve baba adayını konu alan skandalla ilgili bir "prosedür hatasının" yapıldığını duyurdu. Fakülteye bağlı yapay döllenme kliniğinde tedavi gören 26 çiftten yarısının, uygulanan tedavi sonucu bebek beklediğini veya bebeklerinin dünyaya geldiğini belirten yetkililer, 26 çiftin olaydan haberdar edildiğini bildirdi.



'ÇOK ÜZGÜNÜZ' DEDİLER

Tıp merkezinden yapılan açıklamada, "Söz konusu çiftlere bu haberi verdiğimiz için çok üzgünüz" derken, tedavi altındaki anne adaylarının yumurtalarına baba adayınkilerin değil, başka baba adaylarının spermlerinin enjekte edilmiş olabileceği belirtildi. Tıp merkezi bu olasılığın küçük olduğunu ancak yine de gerekli önlemlerin alınarak 26 çifti bilgilendirdiklerini açıkladı. 2012'de Singapur'da yaşanan benzeri bir olayda Çinli anne adayının yumurtalarına yanlış baba adayının spermleri enjekte edilmiş, anne hatayı yapan kliniğe dava açmıştı. Annenin doğan çocuğunun ten ve saç renginin babasınınkinden farklı olmasıyla durumdan şüphelenmiş ve DNA testiyle skandal ortaya çıkmıştı.