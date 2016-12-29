Türkiye geneli okullar'ın 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği iller

Türkiye'nin büyük kesiminde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edilen okullar için valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı. Karaman'ın ardından Cuma günü tatil edilen illerden biride Sakarya oldu. Yapılan açıklamada Sakarya İl genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar yarın tatil edildi. Yoğun kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda 30 aralık Cuma eğitim ve öğretime ara verildi. Taraklı ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 80'i ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA KULA'DA OKULLAR TATİL

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.



Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.